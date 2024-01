Eccellenza. Il Fucecchio ci crede sino alla fine. Decide la rete di Leccetti al ’90

FUCECCHIO

2

CASTELFIORENTINO UNITED

1

FUCECCHIO: Del Bino, Zaccagnini, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Rigirozzo, Agostini. A disp.: Rocchi, Bindi, Mhilli, Re, Tassi, Nannetti, Geniotal, Pieri, Arapi. All.: Dell Agnello Lorenzo

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova, Maltinti, Campatelli, Canali, Bruni T., Viti, Borri, Giani, Daidola. A disp.: Neri, Sebastiano, Nidiaci, Duranti, Ballerini, Boumarouan, Benvenuti, Pieracci, Fall. All.: Scardigli Nico

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze

Reti: 50’ Maltinti, 60’ Pieri, 90’ Lecceti

FUCECCHIO - Vittoria in extremis per il Fucecchio che ottiene un successo importantissimo che gli permette di avvicinarsi ancora di più ad una zona playoff che ora dista solamente due distanze. Rimane al penultimo posto invece il Castelfiorentino a quota 11 punti, una situazione difficile per mister Scardiglli e la sua rosa che già dalla prossima giornata dovranno cercare di centrare i tre punti. Una partita molto complicata su un campo difficile anche a causa delle condizioni climatiche.

Una gara equilibrata dove al termine della prima frazione di gioco non ci sono state importanti e concrete occasioni da segnalare. Nel secondo tempo a passare in vantaggio è il Castelfiorentino che dagli sviluppi di un calcio d’angolo trova la via del gol grazie a Maltinti con uno splendido colpo di testa. Il Fucecchio prova trovare la via del pari senza però rendersi pericoloso. Saranno decisivi i cambi di Agnello che manda in campo Arapi e Pieri, quest’ultimo che si rende protagonista del gol del pari. Castelfiorentino che accusa il colpo mentre il Fucecchio comincia a crederci sempre di più fino al gol della vittoria siglato al 90’ da Leccetti, rete nata dagli sviluppi di un calcio d’angolo e scaturita da una spizzata di Pieri.