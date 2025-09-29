Eccellenza. Il Fucecchio ferma la Massese

Massese

0

Fucecchio

0

MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Zavatto, Grasselli, Lucaccini, Bertipagani, Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi. A disp. Cozzolino, Lasagna, Favret, Biagi, Bacci, Centonze, Mariani, Vazio, Baudi. All. Marselli.

FUCECCHIO: Del Bino, Usai, Cioni, Lecceti, Melani, Ghelardoni, Sgherri, Geniotal, Fiorini, Lamberta, Princiotta. A disp. Gori, Berthoxa, Compagnucci, Modena, Malanchi, Pieri, Badalassi, Cristodaro, Gjoni. All. Menichetti.

Arbitro: Lachi di Siena.

MASSA – Finisce 0-0 la trasferta a Massa per un Fucecchio ancora alla ricerca della prima vittoria, ma che al cospetto di una squadra costruita per ben altri traguardi ha saputo tenere con ordine il campo. La gara, viste le ambizioni e la differenza di organico l’ha fatta la Massese, ma la giovane banda di mister Menichetti ha lottato su ogni palla difendendosi con le unghie e coi denti. Anche se una buona fetta del merito di questo punto va attribuita a capitan Del Bino (in foto), che ha abbassato la saracinesca. Sia nel primo tempo, dove i bianconeri locali (in maglia verde per l’occasione) si sono visti annullare anche un gol a Buffa, sia nella ripresa. Nota negativa l’infortunio al ginocchio di Ghelardoni.