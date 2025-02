Eccellenza. Il Fucecchio prepara l’assalto alla Pro Livorno. Certaldo e Montespertoli in cerca di punti

L’incontro clou, tra quelli che coinvolgono le formazioni del circondario, dell’odierna ventiquattresima giornata del girone A di Eccellenza (con fischio d’inizio previsto per le 14.30) è quello che attende il Fucecchio sul campo della Pro Livorno. Le due compagini sono infatti appaiate a 33 punti, a sole due lunghezze dai play-off. Vincere quindi significherebbe mettersi di fatto al riparo da sgradevoli sorprese (vedi margine di sicurezza dalla zona retrocessione) e affrontare un finale di stagione con rinnovate ambizioni. Il Fucecchio, considerando le ultime cinque giornate, è la seconda squadra ad aver fatto più punti, mentre i labronici hanno vinto solo due volte. All’andata la sfida tra le due finì con un pareggio: 1-1.

Match di prestigio anche per il Certaldo, comunque, che al Comunale riceve l’imbattuta capolista Camaiore. I viola valdelsani hanno estremo bisogno di raccogliere punti per proseguire la propria rincorsa verso la salvezza, ma vincendo e con risultati utili dagli altri campi, potrebbero addirittura festeggiare la matematica promozione in serie D. All’andata il team di mister Corsi si arrese per 1-0, ma mettendo in seria difficoltà la corazzata amaranto.

Infine, a Ponsacco in programma una sfida delicata anche per il Montespertoli in chiave salvezza. I rossoblu padroni di casa, vittoriosi per 2-0 all’andata, sono infatti quartultimi con sei punti di ritardo dagli uomini di Sarti, che vincendo potrebbero quindi mettere una seria ipoteca sulla salvezza. Tuttavia non sarà una gara facile visto che il Mobilieri Ponsacco è reduce da tre vittorie consecutive, compresa l’ultima sul campo della quotata Massese. Servirà dunque massima concentrazione per portare a casa il risultato.

Simone Cioni