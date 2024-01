Eccellenza: il granamica cerca riscossa contro cava ronco. Il Sasso Marconi batte Castenaso con una rete di Geroni

Si è aperta ieri con l’attesissimo anticipo del girone B tra Sasso Marconi e Castenaso la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. A spuntarla di misura, grazie a un gol di Geroni, sono stati i padroni di casa guidati da Fabio Malaguti che, in virtù di questo successo, portano a quattro i punti di vantaggio sul Granamica (con le stesse partite giocate). Reduce dall’amara sconfitta sul campo del Sanpaimola, la formazione di Davide Marchini cercherà di rispondere subito alla capolista provando a battere tra le mura amiche il Futball Cava Ronco. Il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci ospiterà il Sant’Agostino mentre il rinforzatissimo Bentivoglio di Marco Gelli, ancora ultimo ma reduce da una serie di risultati positivi, giocherà in casa contro il Russi. Per quanto riguarda invece il raggruppamento A, le due bolognesi che vi militano saranno entrambe impegnate in trasferta. Lo Zola Predosa di Nicola Zecchi è atteso dall’importante sfida salvezza sul campo del Rolo mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti farà visita al Salsomaggiore.