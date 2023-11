Eccellenza. Il lanciato Chiesanuova di scena a Montegiorgio. Il ds Menghi: "Guai a rilassarsi, pensiamo a salvarci»

Ostacolo Montegiorgio per il lanciato Chiesanuova. Alle 14.30 al "Tamburrini" l’ex matricola, la squadra del momento, affronta i rossoblù in un match diventato a sorpresa una sorta di simil testa-coda, con i locali penultimi a quota 6 punti e gli ospiti terzi a 15. La truppa del sergente Mobili arriva nel Fermano in fiducia grazie alle 4 vittorie di fila, record in Eccellenza per il club (ma forse in ogni categoria disputata) e per questo qualcuno sospetta che, per la legge dei grandi numeri, questa trasferta possa essere fonte di pericoli. Tanto più che il Montegiorgio è vero che non ha mai vinto, però ha perso solo 2 volte collezionando 6 pareggi (zero il Chiesanuova, unico). Sull’argomento così il ds Ivan Menghi: "Il rischio di un calo psicologico ci sta nel calcio, è qualcosa che avviene in modo inconscio. Però dobbiamo evitarlo anche perché siamo consapevoli di essere squadra che lotterà non per il podio, bensì per la salvezza, guai a dimenticarlo". Che ne pensa del Montegiorgio? "Un avversario giovane, forse non avrà Albanesi, ma una partita difficilissima. Non è retorica, a Civitanova ha pareggiato e meritava di più. La gioventù significa inesperienza ma anche agonismo e corsa e Vagnoni è un grande motivatore". Oggi il Chiesanuova avrà qualche problema con i fuori quota, visto che Corvaro è reduce dall’influenza e Molinari da una botta. Cosa le sta piacendo di più? "L’umiltà. Poi si vede che il gruppo crede totalmente in Mobili. Un esempio Mongiello che da capitano fa anche il terzino".

Andrea Scoppa