Eccellenza: il Masi al ’Villani’ contro il Pietracuta. Sant’Agostino a Savignano senza Gherlinzoni

Trasferta a Savignano per il Sant’Agostino, una trasferta insidiosa, che arriva al momento giusto per riportare sulla linea di galleggiamento la navicella rammarra, dopo il tracollo del turno precedente, a Castenaso. "Affrontiamo una buona squadra – mette le mani avanti Mirco Lodi – è l’occasione per girare pagina e rifarci. Veniamo da un ko con un punteggio penalizzante, una sconfitta che brucia, ma bisogna dare i meriti anche agli avversari: il Castenaso non ha rubato niente. Il nervoso c’è, la rabbia pure, adesso servono soltanto i punti".

A Savignano ci saranno due assenze, ma di peso. Saranno indisponibili infatti l’attaccante Gherlinzoni e il nuovo acquisto Zanon, che rientrerà dopo la sosta, saranno a disposizione di mister Oscar Cavallari i nuovi acquisti Cantelli e D’Agata. Sempre in tema di mercato, sono in uscita il jolly difensivo Pansini, diretto alla Portuense, e Vitiello, che si sta accasando al Camposanto, formazione modenese di Promozione.

Il mercato non è finito, la prossima settimana ci saranno due innesti: uno dal girone A di Eccellenza e l’altro dal girone D di Promozione. Torniamo alla Savignanese: "Veniamo da una brutta sconfitta – afferma il direttore sportivo Maro Secchieroli – saremo senza un attaccante importante come Gherlinzoni – ci sono ugualmente le potenzialità per risalire la china. Nelle prossime due partite prima della sosta mi aspetto sei punti per tirarci fuori dall’anonimato. Nonostante tutto lo spirito di squadra è buono, rinsaldato dalla cena sociale a Galliera di metà settimana". Il Masi Torello Voghiera cerca il riscatto in casa: al "Villani" ci sarà il Pietracuta, formazione riminese esperta, che occupa una posizione di classifica ben più tranquilla. I precedenti non sono positivi: l’anno scorso, da matricola, il Pietracuta portò a casa l’intera posta. Intanto una notizia positiva: tornano a disposizione Molossi e Valesani, indisponibili invece per infortunio il lungodegente Cazzadore e Salonia.

Franco Vanini