Eccellenza. Il Matelica si rinforza. Oggi arriva il Monturano

Domenica scorsa a Macerata l’allenatore Ettore Ionni è ripartito con la stessa formazione che sette giorni prima aveva battuto in casa la Portuali Dorica (4-1), schierando dal primo minuto gli under Montella (2007) e Mazzoni (2006), nonché Aquila a centrocampo. Oggi contro il Monturano Campiglione vedremo quali saranno le scelte del tecnico biancorosso, chiamato a sostituire il difensore centrale Siciliano, espulso all’Helvia Recina e squalificato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto dovrebbe giocare Zappasodi. Ma nel frattempo è arrivato a Matelica un nuovo rinforzo: si tratta di Morad Rouiched, terzino destro, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Parma. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Reggiana, disputando 27 presenze con l’Under 19 nel campionato Primavera 2. Il neo acquisto potrebbe esordire oggi con il Monturano Campiglione, un avversario che arriva al "Giovanni Paolo II" di Matelica con l’assoluta necessità di far punti per tirarsi fuori dalla zona play out. I tre punti, però, sono fondamentali anche per i padroni di casa perché - col bottino pieno - potranno guardare ai prossimi impegni con maggior serenità. Intanto la società, dopo la nota di avvio settimana firmata dalla presidente Sabrina Orlandi, è rimasta in silenzio stampa.

m. g.