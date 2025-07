Eccellenza. Il Mazzola riparte dal bomber De Filippo. Il ritorno di Gianassi e Corsi

Prende sempre più forma il Valentino Mazzola 2025/26. Farà parte della rosa biancoceleste Francesco De Filippo. Un gran colpo messo a segno dal ds Manganiello: "Bomber di razza purissima, originario di Caserta, De Filippo è reduce da tre campionati di Eccellenza, vinti consecutivamente, con i colori di Termoli, Isernia e Giulianova, dove ha realizzato oltre 80 reti. In precedenza tanti i gettoni spesi in Serie D, con Gozzano, Aversa Normanna e Portici, oltre a 8 presenze in C, con tanto di gol all’esordio, con la Casertana. Nella stagione appena conclusa, divisa tra Isernia e Giulianova, ha realizzato 11 reti in campionato (3 in D e 8 in Eccellenza) e 3 marcature in Coppa Italia, vinta dai giallorossi abruzzesi.

Giocheranno nel Mazzola, la prossima stagione, anche Matteo Gianassi e Tommaso Corsi. Classe 2004, cresciuto nello Scandicci, Gianassi è un esterno mancino, dotato di ottima corsa e abilità sia in fase difensiva che offensiva. Con i blues ha esordito in Serie D prima di passare al Grosseto e, nell’ultima annata, alla Sangiovannese.

Quello di Corsi è un gradito ritorno: già in rosa nella stagione 2023/24, l’esterno offensivo, dotato di grande estro e velocità, è cresciuto nel Siena; ha poi indossato le maglie di Lornano Badesse e Sinalunghese. La scorsa stagione lo ha visto impegnato con Nuova Foiano e Scandicci, dove ha contribuito alla vittoria del campionato.