Eccellenza. Il Mazzola sfida i Leoni

Il Mazzola prosegue la preparazione dopo il ko di Poggibonsi (3-1 il finale per il leoni) nel secondo test amichevole della sua stagione. Dalla sfida del Lotti, contro un avversario di categoria superiore, sono arrivati buoni riscontri per i ragazzi di mister Ghizzani che ora i preparano per il terzo test, previsto per giovedì contro il Certaldo, inserito nel girone B di Eccellenza insieme alle tre senesi.

"Abbiamo tenuto testa a lungo contro una squadra di categoria superiore – ha detto l’allenatore in seconda Targi – e siamo riusciti a provare un po’ di cose che ci interessavano e a far giocare anche molti giovani. Chiaramente ci sono dei miglioranti da fare ma rispetto alla prima uscita mi pare che ci siano dei bei segnali. Stiamo cercando di inserire i nuovi – conclude – e si vedono dei segnali di crescita importanti inclusi i tanti giovani che abbiamo in rosa. Amichevoli contro formazioni importanti contro il Poggibonsi sono molto utili per preparaci al meglio in vista dell’esordio in gare ufficiali del 31".

L’ultima domenica del mese infatti è in programma l’andata del derby di Coppa Italia contro l’Asta a Cerchiaia.