Eccellenza: Il Medicina Fossatone a mesola. L’ex Spal batte la Comacchiese nel derby. Il Mezzolara di Zecchi ospita il Massa Lombarda

Si è aperta con due anticipi la quinta giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone A, il Nibbiano Valtidone ha impattato 1-1 sul terreno del Terre di Castelli mentre nel raggruppamento B l’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) si è aggiudicata (1-0) il derby con la Comacchiese. Oggi, alle 15,30, sarà completato questo quinto turno.

Nel girone A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli cercherà di uscire indenne dalla trasferta in programma sul campo della corazzata Fiorenzuola mentre il Corticella di Michel Cavina, ancora fermo a quota zero, è atteso dal delicato scontro salvezza con il Campagnola.

Nel gruppo B, le due capoliste Mezzolara e Castenaso (in vetta in coabitazione con la Sampierana) sono attese da sfide almeno sulla carta abbordabili: il team di Nicola Zecchi ospiterà il Massa Lombarda mentre la band di Fabio Rizzo farà visita al fanalino di coda Pietracuta. Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli sarà impegnato sul terreno di gioco della neopromossa Mesola mentre l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci, che ha raccolto solo pareggi, sarà di scena a Solarolo.