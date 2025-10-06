Eccellenza. Il Mesola resta in dieci uomini. Niente da fare col Fratta Terme

Fratta Terme

2

Mesola

1

FRATTA TERME: Lombardi, Siboni, Rossini (10’ st Signore), Panzavolta, Sedioli (15’ st De Luca), Errani, Ravaioli, Miraglia, Ndiaye (45’ st Pezzi), Gallo (11’ pt Marozzi), Candoli (32’ st Milandri). All.: Malandri.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Cavallari E. (23’ st Crosara), Telloli (32’ st Paganini), Hoxha, Guariento, Valesani, Neffati (46’ st Mantovani), Rivas Garrido (18’ st Davo), Cantelli, Rako. All.: Cavallari O..

Arbitro: Romini di Ravenna.

Reti: 12’ st Ndiaye (F), 32’ st Ndiaye (F), 34’ st Davo (M).

Note: ammoniti: Rossini (F), Milandri (F), Rivas Garrido (M), Rako (M), Crosara (M). Espulso: Valesani (M) al 45’ pt.

Tre punti pesanti per il Fratta Terme, che supera 2-1 un Mesola mai domo al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. I termali confermano il buon momento e, pur soffrendo nel finale, conquistano un successo meritato per quanto mostrato soprattutto nella prima ora di gioco. La partita si apre su ritmi bassi, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Al 20’ la prima occasione è per Miraglia, che però svirgola e manda fuori. Al 26’ arriva la prima vera palla-gol per i padroni di casa: Candoli colpisce di testa a colpo sicuro nell’area piccola, ma un difensore ospite respinge sulla linea. Prima dell’intervallo il match si mette in discesa per i romagnoli: il Mesola resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Valesani, episodio che cambia l’inerzia della gara. Nella ripresa sale in cattedra la coppia Ravaioli-Ndiaye: al 9’ il primo crossa perfettamente e il centravanti colpisce di testa, trovando la pronta risposta di Calderoni. Un minuto dopo, stessa azione ma esito diverso: cross di Ravaioli e incornata vincente di Ndiaye per l’1-0. La Fratta spinge e al 16’ il numero 9 tenta addirittura una rovesciata spettacolare che non centra il bersaglio. Al 17’ Candoli sfiora il raddoppio dopo un’azione personale, ma calcia debolmente. Il 2-0 arriva al 32’: ancora Ravaioli pennella un assist perfetto e Ndiaye sigla la sua doppietta personale con un preciso colpo di testa. Sembra finita, ma il Mesola reagisce d’orgoglio e, due minuti dopo, Davo accorcia con una splendida conclusione, ma la rimonta si ferma lì.