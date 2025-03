Eccellenza. Il Montefano è pronto, ma il Fano non ci sarà

Il Montefano sarà oggi regolarmente a Fermignano, attenderà 45 minuti e poi tornerà a casa. Tra i viola non ci saranno lo squalificato Gabrielli e l’infortunato Di Lallo, mentre figurano tra i disponibili Orlietti, che ha recuperato dall’infortunio, e Postacchini che ha scontato la giornata di stop inflittagli dal giudice sportivo. Il Montefano potrà quindi proiettarsi alla gara di domenica 9 quando ospiterà la Maceratese. Per la formazione allenata da Amadio si profila quindi una domenica da spettatrice.

Intanto oggi per la seconda volta consecutiva l’Alma Juventus Fano non scenderà in campo. Si ripeterà così quanto verificatosi sette giorni prima a Matelica, l’arbitro una volta atteso il tempo regolamentare alla presenza della formazione ospite dichiarerà partita persa con il giudice sportivo che poi sancirà il 3-0 a tavolino e infliggerà un altro punto di penalizzazione. Si va dunque a passi molto veloci verso l’esclusione della compagine granata dal campionato, basterà adesso la rinuncia della trasferta contro il Tolentino, in calendario domenica prossima, per avviare la procedura.