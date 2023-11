Eccellenza. Il Montefano si prepara per la sfida con l’Osimana. Il ds Gigli: "Ci attende un avversario di valore»

Per la prima volta il Montefano è uscito battuto in campionato e domenica dovrà vedersela con l’Osimana che di recente ha eliminato i viola dalla Coppa Italia. "Abbiamo perso – ricorda Lorenzo Gigli, diesse del Montefano – ma abbiamo fatto ugualmente la gara e la squadra è uscita dal campo consapevole di fare un percorso di crescita. È stata una partita equilibrata in cui l’autogol ha fatto sì che il match prendesse una piega differente da quanto si era visto fino a quel momento" Adesso quella battuta d’arresto è acqua passata. "È stata digerita – aggiunge – perché c’è la consapevolezza di avere fatto una buona prova e di non avere meritato un simile passivo". Domenica arriverà l’Osimana che ha eliminato il Montefano dalla Coppa Italia dove i giallorossi hanno vinto l’andata e pareggiato al ritorno: quei precedenti potrebbero essere condizionanti. "I risultati – dice Gigli – condizionano sempre, le vittorie sono sempre d’aiuto perché permettono di arrivare meglio al match successivo". Quelle due gare possono avere svelato qualcosa sull’Osimana. "Si tratta di una formazione attrezzata con elementi importanti, del resto vuole essere protagonista nel torneo, dovremo stare attenti sebbene ci sia dietro in classifica e scendere in campo con la massima umiltà". Latini, uscito domenica nel match con il Chiesanuova, accusa un problema muscolare ed è complicato che possa essere impiegato domenica.