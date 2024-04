Eccellenza. Il Montefano sul finale di stagione. Gigli: "Adesso viene il bello»

"Ora viene il bello". È quanto dice Lorenzo Gigli, diesse della capolista Montefano, dopo la vittoria sull’Urbino e in vista della sfida a Civitanova, seconda forza dell’Eccellenza a un punto dalla vetta. "Tanti sacrifici – aggiunge – sono stati fatti proprio per queste ultime tre gare". I viola hanno battuto l’Urbino che ha dimostrato appieno il suo valore. "Abbiamo lottato centrando una vittoria meritata. Chi è entrato ha fatto la differenza, ciò significa che il gruppo è forte e che l’allenatore ha lavorato bene".

Oltre alla vittoria, c’è un altro aspetto che ha fatto piacere a Nico Mariani, tecnico dei viola, della vittoria sull’Urbino. "Il gruppo, la grande famiglia viola, la voglia di arrivare insieme al risultato, la capacità di soffrire con la squadra, la panchina e lo stadio. Chi è entrato ha fatto bene: ecco perché dico che ha vinto il gruppo che comprende chi oggi è andato in tribuna". Intanto il Montefano è matematicamente nei playoff. "Così abbiamo pareggiato quanto fatto l’anno scorso. Abbiamo conquistato 3 punti molto importanti grazie a un gruppo eccezionale, a una squadra che ha giocato 17 gare senza prendere gol: il merito è dei giocatori e del club che mi ha dato una rosa importante". E ora viene il bello o il difficile? "Non c’è mai stato niente di facile, adesso a Civitanova ci attende un’altra finale e ce la giocheremo come sempre".