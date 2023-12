Eccellenza. Il Montefano torna al successo. In partenza il difensore Valler

Si chiude la parentesi con la maglia del Montefano per il difensore argentino Ignacio Valler in procinto di trasferirsi in Abruzzo. I viola sono tornati con i 3 punti dalla gara disputata in casa dell’Azzurra Colli conquistando con il gol di Papa (foto) così un successo che mancava dal 12 novembre quando è stata centrata la vittoria in casa del Monturano Campiglione. La squadra ha fornito buone risposte in un match in cui sono mancate alcune pedine, ma chi è andato in campo ha fatto più che bene. Adesso c’è da prepararsi con attenzione perché il Montefano ospiterà l’Urbania nell’ultima gara del girone di andata, un match che segna finalmente il ritorno della formazione allenata da Mariani sul suo campo. L’ultima partita disputata a Montefano risale al 5 novembre quando si è pareggiato con l’Osimana (1-1), poi i viola hanno giocato in trasferta (Monturano, Urbino e Azzurra Colli), mentre le gare interne con Maceratese e Civitanovese sono state disputate su campo neutro per ragioni di ordine pubblico.