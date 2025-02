Eccellenza. Il Montespertoli piega un Ponsacco troppo disattento. Rosi e Cremonini non sbagliano davanti alla porta

MOBILIERI PONSACCO0MONTESPERTOLI2

MOBILIERI PONSACCO: Lampugnano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (18’st Regoli), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco, Pini. A disp. Campinotti, Di Giulio, Pisani, Fischer, Riccomi, Pini, Panetella, Landini. All. Tocchini.

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi (15’st Cremonini), Calonaci, Pecci, Rosi (25’st Anihcini), Corsi, Lotti (40’ st Vangi), Maltomini, Gasparri. A disp. Botti, Liberati, Conti, Veraldi, Anichini, Biliotti, Vangi, Marchi. All. Sarti.

Arbitro: Morongiu di Livorno (Luti-De Matteis)Reti: 13 pt Rosi, 35’st CremoniniNote: Ammoniti Fiaschi, Mister Tocchini

PONSACCO - Passano i gialloverdi di Sarti al Comunale di Ponsacco restituendo ai rossoblu il classico passivo di 2 a 0 che avevano subito nell’incontro di andata. Una vittoria che solleva non poco le sorti in classifica del Montespertoli proiettandola nei quartieri medio alti. I tre punti guadagnati sono frutto di gravi incertezze dei rossoblu, ma che i gialloverdi non si sono lasciati scappare, sostenuti sempre da concentrazione e generosità encomiabile. Eccellente la copertura difensiva e i movimenti del centrocampisti nel dai e vai, con in attacco con Rosi e Lotti sugli scudi, senza mai arrendersi non solo nel cercare l’offensiva, anche nel tentare di tamponare le ripartenze dei Mobilieri che nel secondo tempo sono state insistenti.

La vittoria del Montespertoli documenta l’ottimo curriculum del girone di ritorno dove in trasferta sono la squadra che ha ottenuto più punti delle altre squadre del girone. La manovra dei Mobilieri è stata troppo ordinaria e prevedibile specie nella prima frazione dove gli ospiti hanno dimostrato intraprendenza, contenendo i rossoblu, anche se per ottenere il vantaggio hanno approfittato di un errore del portiere Ponsacchino. Lo scampato pericolo dei gialloverdi al 9’ su rasoterra di Andreotti, è stato subito capitalizzato dal Rosi al 13’ su ingenuo regalo di Lampugnano nel disimpegno di una palla in area.

La ripresa ha visto un Ponsacco in attacco continuo, ma il portiere Romano ha ben risposto a Pallecchi al 9’, Andreotti 19’, ed è stato straordinario al ‘39 su Marrocco. Il gelo al Comunale è arrivato su stoccata imprendibile all’incrocio di Cremonini al 35’ favorito da una disattenzione di Regoli.

Luciano Lombardi