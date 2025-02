Eccellenza. Il Montespertoli spaventa la capolista. Sulla sconfitta pesano le decisioni del fischietto

MONTESPERTOLI

1

CAMAIORE

2

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (60’ Liberati), Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi (69’ Cremonini), Anichini (81’ Marchi), Vangi, Maltomini, Biliotti (72’ Lotti). All.: Sarti.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Amico, Zavatto, Velani, Anzillotti, Da Pozzo (86’ Kthella), Chiaramonti, Cornacchia (72’ Zambarda), Bacci (58’ Nardi). All.: Cristiani.

Arbitro: Cazagu di Albenga.

Reti: 43’ rig. Vangi; 56’ rig. e 69’ Chiaramonti.

MONTESPERTOLI – Una partita ricca di episodi nell’impianto di Molino del Ponte di Baccaiano, dove il Montespertoli spaventa la capolista Camaiore ed esce sconfitto dal campo tra le recriminazioni per alcune discutibili decisioni arbitrali. Primo tempo ben giocato da entrambe le squadre con i gialloverdi locali, che sbloccano il risultato al 43’ con Vangi, abile a trasformare un rigore concesso per atterramento di Rosi. Nella ripresa, però, la corazzata versiliesi alza il proprio baricentro, ma ci vuole un rigore molto dubbio al 56’ per permettergli di pareggiare: dal dischetto bomber Chiaramonti è una sentenza.

Il capocannoniere del campionato si ripete tredici minuti dopo per il sorpasso ospite, ma è al 90’ che i padroni di casa protestano vivacemente per il possibile 2-2 di Vangi annullato per un fallo sul difensore del Camaiore, che sembra invece scivolare da solo. Un pareggio che il Montespertoli avrebbe ampiamente meritato alla luce anche dei grandi interventi di Barsottini sul momentaneo 1-1. Ma tant’è. I padroni di casa devo fare i conti con questo risultato finale e pensare a riscattarsi subito alla prossima occasione.

