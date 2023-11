Eccellenza. Il Monturano chiede il rinvio della partita con il Chiesanuova

L’allarme attaccanti sembra rientrato al Chiesanuova, gli stop avuti da Sbarbati domenica e da Defendi alla vigilia, non sono rilevanti. Anzi i due potrebbero essere in campo tra due giorni, quando i biancorossi riceveranno il Monturano Campiglione. Dopo la sconfitta immeritata contro il lanciato Montegranaro secondo ad un punto dalla vetta, l’ex matricola avrà di fronte un’altra fermana, a questa in penultima posizione e unico team senza successi. Il centrocampista Alex Morettini non si fida: "Non solo il Monturano mi sembra una squadra quadrata, ma – dice il giocatore – ha anche pareggiato diverse volte e contro le big. Bisognerà sbloccare il match presto perché altrimenti la gara sarà tutta in salita. E se perdi i punti contro formazioni che sono dietro di te in classifica poi ti pesa".

Considerata la rivalità che è nata con loro, una partita che esalta le sue caratteristiche d’agonismo?

"Beh sì, io sono un mediano di grinta. Però la rivalità con i giocatori è sempre stata normale, magari c’è stata qualche frizione tra le dirigenze".

Come state reagendo alla fine dell’imbattibilità?

"Siamo sereni, la sconfitta contro il Montegranaro non ci ridimensiona. Purtroppo nel calcio se non sfrutti le occasioni poi vieni punito".

Il Monturano ieri ha chiesto alla Federcalcio Marche di spostare l’incontro avendo in rosa otto calciatori positivi. Difficile, se non impossibile, che la richiesta venga accolta, poiché il protocollo Covid che era stato adottato dalla Figc non è più in vigore e quindi a livello strettamente normativo non ci sono i presupposti per il rinvio.

Andrea Scoppa