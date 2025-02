Eccellenza. Il Novafeltria fallisce dal dischetto e deve accontentarsi di un punto

E’ finito senza gol l’anticipo tra Vis Novafeltria e Cava Ronco. Con la squadra di mister Giorgi che è costretta a intasce un punto amarissimo. Infatti, nella seconda parte del match la Vis ha fallito il gol del vantaggio con Evaristi dal dischetto. Novafeltria: Olivieri, Guerra, Pavani A., Castellani, Pisacreta, Renzi, Piva, Baldinini, Canini (21′ st Giorgini), Evaristi M. (39′ st Camara), Fofana. A disp.: Burioni, Semprini, Evaristi L., Pavani T., Alessi, Frihat, Galli. All.: Giorgi.

Cava Ronco: Carroli, Bellavista, Melandri, Marzocchi, Rabiti, Lupattelli (19′ st Zabre), Magnani (8′ st Ferrari), Parlanti, Martoni (40′ st Casadei), Garavini (8′ st Stucchi), Guiebre (1′ st Farabegoli). A disp.: Alpi, Delvecchio, Pascucci, Rakaj. All.: Muccioli. Nella giornata di ieri è andato in scena anche l’anticipo tra Castenaso e Osteria Grande che ha visto il successo della squadra di casa (2-1 il risultato finale). Il Castenaso, così, raggiunge il terzo posto aspettando di sapere quello che oggi riusciranno mettere in tasca Pietracuta e Sampierana (di scena in casa contro il Sanpaimola).

Domenica in campo, invece, per Tropical Coriano e Pietracuta. La capolista del girone B oggi torna di scena allo stadio Calbi di Cattolica per affrontare i novanta minuti contro il Sant’Agostino. Un match decisamente importante per la squadra di mister Scardovi che, comunque, terrà gli occhi anche sul match che l’inseguitrice Mezzolara giocherà in casa del Granamica. Gara casalinga anche per il Pietracuta che davanti al pubblico amico affronterà il Reno per cercare di raggiungere il gradino più basso del podio del girone B.

Eccellenza. Girone B (26ª giornata, ore 14.30): Granamica-Mezzolara, Medicina Fossatone-Gambettola, Pietracuta-Reno, Russi-Massa Lombarda, Sampierana-Sanpaimola, Solarolo-Faenza, Tropical Coriano-Sant’Agostino (Stadio Calbi sintetico, Cattolica). Ieri: Castenaso-Osteria Grande 2-1, Vis Novafeltria-Fcr Forlì 0-0.

Classifica: Tropical Coriano 50; Mezzolara 48; Castenaso 44; Sampierana, Pietracuta 42; Gambettola 37; Medicina Fossatone, Fcr Forlì, Sanpaimola 34; Osteria Grande 31; Solarolo, Reno 30; Sant’Agostino 29; Massa Lombarda 28; Russi 27; Faenza 24; Vis Novafeltria 22; Granamica 19.