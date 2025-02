Eccellenza, il pareggio sul campo della capolista Coriano evoca rimpianti. Secchieroli: "Peccato non aver giocato così più spesso». Che bel Sant’Agostino: "La migliore stagionale»

Capolista Tropical Coriano con le polveri bagnate con il Sant’Agostino, Barbatosta fermato dal palo e da una super parata di Costantino. Per effetto di questo risultato la formazione riminese viene agganciata in vetta alla classifica dal Mezzolara, vittorioso 6-2 sul campo del fanalino di coda Granamica. Sono stati attimi di paura per i ragazzi di mister Biagi. L’ultima occasione del match è ancora di marca Tropical, conclusione da fuori area da parte di Prasso, esattamente al 41’ del secondo tempo. Costantino è ancora una volta pronto e riesce a mandare in angolo.

Poi più nulla, la partita si chiude a reti inviolate, con la formazione del Sant’Agostino che può considerarsi soddisfatto per un punto d’oro in casa della capolista.

A dire il vero il direttore sportivo Marco Secchieroli vede il bicchiere mezzo vuoto. "Ai punti avremmo vinto noi – commenta rammaricato il nocchiero del mercato ramarro – a parte il palo e una parata di Costantino nel finale, il Coriano non ha fatto altro, mentre la mia squadra ha creato molto di più, rendendosi pericolosa in più occasioni con Vanzini e Cazzadore. Abbiamo disputato la migliore partita stagionale, peccato non esserci espressi su questi livelli prima". Che cosa l’ha soddisfatta di più?

"Ho visto in campo maggiore solidità difensiva e anche una maggiore brillantezza atletica, prova ne sia che nel finale le nostre gambe giravano meglio".

State guarendo dal periodo grigio che vi aveva penalizzato in classifica? "Siamo sulla strada giusta, bisogna però andare avanti così e recuperare gli infortunati Anostini e Cremaschi". Anostini ne avrà ancora per tre settimane per recuperare del problema al polpaccio, mentre è ormai pronto Cremaschi dopo la lussazione alla spalla che l’ha tenuto fuori dalla prima giornata del girone di andata. A Coriano era in panchina, sabato (ore 15) dovrebbe rientrare nell’anticipo casalingo con il Castenaso.

Franco Vanini