Eccellenza. Il Perignano cade tra le mura amiche. A testa alta anche in inferiorità numerica

FRATRES PERIGNANO 0 FUCECCHIO 1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali (46’ st Riccomi), Lupi (37’ st El Ouardi), Remorini, Magliocca, Vittorini, Meucci, Remedi (25’ st Stringara), Mearini, Giordani, Pagni (25’ st Kouadio). All.Fanani.

FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Leccetti (33’ pt Goretti), Geniotal, Usai, Pieri (46’ st Compagnucci), Sgherri (36’ pt Arapi), Fiorini (37’ st Nuti), Badalassi (21’ st Lamberta), Princiotta. All.Menichetti.

Arbitro: Bianchi di Lucca.Marcatore: al 26’pt Fiorini.

Note: al 38’pt espulsione diretta di Giordani.La squadra rossoblù cade in casa al termine di una partita con tanto agonismo e nervosismo. Al 16’ a seguito di un calcio d'angolo i Fratres vanno alla conclusione ma la palla colpisce il palo e subito dopo una ripartenza degli ospiti costringe Rizzato ad un difficile intervento. Si arriva al 26’ con il gol messo a segno dall’attaccante del Fucecchio Fiorini che con un preciso e angolato rasoterra beffa il portiere locale. Il Perignano non ci sta. Ma la partita diventa aggressiva e porta all’espulsione di Giordani. Nella ripresa i Fratres, nonostante l’inferiorità numerica, mettono un vero e proprio assedio alla porta del Fucecchio senza però fortuna.

Pietro Mattonai