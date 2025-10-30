Eccellenza. Il Perignano prende a pallonate la porta. Ma agli ospiti basta un tiro per beffarlo

FRATRES PERIGNANO

0

REAL FORTE QUERCETA

1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Quardi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Remedi, Mearini, Giordani, Pagni. All.Fanani A dispos: Tirabassi, Lupi, Sottile, Kouadio, Oliva, Karaj, Rofi, Garunja, Miccoli.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Mogavero, Piccione, Ricci, Nicolini, Campo, Battisti, Panicucci, Borselli, Goh N’Cede. All: Verdi A dispos: Di Nubila, Marinari, Porcellini, Tofanelli, Vitaggio, Bobbio, Fortunati, Bartolini, Lembo.

Arbitro: Casale di Siena.

Marcatore: al 16’st Franzoni.

La squadra dei Fratres Perignano cade malamente in casa al termine di una partita che ha dominato, creando numerose occasioni da gol senza riuscire a concretizzarle. Gli ospiti invece, nell’unica occasione avuta, sono riusciti a portarsi in vantaggio, resistendo poi ai tentativi rossoblù. "Li abbiamo presi a pallonate – dice il ds Ragoni – oggi la partita poteva durare anche altre due ore ma il gol non lo avremmo segnato. Il loro portiere è stato sicuramente il miglior giocatore in campo in assoluto. Il calcio è anche questo, ci sono giornate in cui domini ma se non riesci a concretizzare e perdi. La prestazione c’è stata e non ho niente da rimproverare ai ragazzi". C’è rammarico a fine gara, anche perché si interrompe la striscia positiva. Inizio con la squadra perignanese che si rende pericolosa in diverse occasioni, sia con il rientrante Giordani e con Pagni, ma il risultato non si sblocca. In avvio di ripresa, al 16’, arriva il gol della squadra ospite. Una palla lanciata dalla loro tre quarti non viene respinta da Rizzato ma solo smorzata in area, da cui nasce una mischia che Franzoni risolve in gol. Forte reazione dei rossoblù ma le conclusioni di Mearini e compagni si infrangono sul portierePastine. Anche i numerosi calci d’angolo del finale di partita non danno risultati e la sconfitta è ancora più bruciante per i Fratres.

PM