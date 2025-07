Eccellenza, il piano Terre di Castelli-Spal. Galli rassicura: "Progetto giovanile intatto»

La bomba estiva è esplosa ieri su queste colonne e fino al 9 luglio, giorno della verità per il bando sulla rinascita dalla Ars et Labor Ferrara (la ex Spal), è destinata a tenere banco. La dirigenza del Terre di Castelli, guidata dal presidente Ali Aden, è pronta a unirsi al X Martiri partecipando al bando per far rinascere il calcio a Ferrara. Ma la certezza è che il patrimonio costruito a livello giovanile dal club di Castelvetro e Vignola in ogni caso non sarà intaccato. A confermarlo è Francesco Galli, presidente dell’Academy Terre di Castelli che gestisce un movimento da oltre 600 bimbi del settore giovanile oronero. "Questa di Ferrara era una grande opportunità e non poteva non essere colta – spiega – ma posso assicurare che, indipendentemente da quale sarà l’esito del bando, non ci saranno ridimensionamenti per il nostro settore giovanile. Siamo l’unica società modenese al via negli Allievi Elite e il progetto manterrà la sua continuità: se l’attuale dirigenza del Terre di Castelli 1907 si trasferirà al X Martiri per gestire la nuova Spal noi continueremo a portare avanti il settore giovanile, che è il nostro fiore all’occhiello, e una prima squadra, su questo non ci sono dubbi".

In caso di vittoria del bando (ci sono anche il gruppo dell’ex presidente Mattioli e una cordata milanese) Ali Aden e i suoi collaboratori porteranno la rosa attuale del Terre, guidata da Mirko Fontana, a Ferrara, come spiegato dallo stesso 45 enne imprenditore, titolare di diverse aziende che fatturano complessivamente 70 milioni e operano nel campo dell’edilizia. "Quello della Spal – ha spiegato – è un sogno che spero di riuscire a realizzare. Al Terre di Castelli l’obiettivo era scalare qualche categoria, ma avevamo dei limiti a causa dei problemi con le infrastrutture. Ferrara invece è la piazza ideale per le nostre competenze e possibilità economiche. Ai tifosi spallini garantisco che le società che gestisco non falliranno mai. Ho la presunzione di affermare di poter riportare la Spal tra i professionisti in 2 o 3 anni. Al Terre abbiamo una squadra già allestita per competere per il vertice in Eccellenza, con 22 giocatori sotto contratto: costruire un organico all’ultimo momento sarebbe un grosso rischio. Quella sarà l’ossatura della Spal, anche se qualche giocatore di categoria superiore lo inseriremo. La squadra è già molto forte, con Guidone e Karapici in attacco. Marco Ballotta sarà il nostro uomo di campo: vedremo con quale ruolo. La X Martiri si occuperebbe del settore giovanile come hanno fatto nel corso degli anni: mi ha colpito il loro progetto per il vivaio".

Davide Setti