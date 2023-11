Eccellenza. Il Pietracuta aspetta la capolista. Tropical sul campo del Russi

Aspetta la capolista il Pietracuta che oggi torna davanti al pubblico amico. Novanta minuti non semplici contro quel Granamica che non ha nessuna intenzione di farsi avvicinare in vetta. Non sarà una passeggiata nemmeno per il Tropical Coriano, pronto a bussare alla porta del Russi, mentre la Vis Novafeltria davanti ai tifosi di casa oggi se la vedrà con il Diegaro.

Eccellenza. Girone B (13ª giornata, ore 14.30): Cava Ronco-Savignanese, Massa Lombarda-Gambettola, Pietracuta-Granamica, Pol. Reno-Sasso Marconi, Russi-Tropical Coriano, Sanpaimola-Castenaso, Medicina Fossatone-Bentivoglio, Vis Novafeltria-Diegaro. Ieri: Masi Torello Voghiera-Sant’Agostino 0-1. Classifica: Granamica 30; Sasso Marconi 26; Sant’Agostino 22; Castenaso 21; Gambettola, Russi, Pol. Reno, Medicina Fossatone 20; Cava Ronco 19; Pietracuta 17; Tropical Coriano 16; Massa Lombarda Diegaro 15; Masi Torello Voghiera, 12; Savignanese, Sanpaimola 10; Vis Novafeltria 9; Bentivoglio 4.