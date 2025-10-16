Eccellenza. Il Pietracuta spezza il digiuno. Tris all’Osteria Grande

Pietracuta 3 Osteria Grande 1

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Faeti, Mani (1’ st Capicchioni), Valentini, Pasolini, Pierini (17’ st Nunez Mastroianni), Valli Casadei (17’ st Zannoni), Giacopetti, Sapori (1’ st Lazzari), Proverbio (42’ st Cevoli). A disp.: Amici, Matteoni. All.: Cevoli.

OSTERIA GRANDE: Bovo, El Archi, Tomatis, Stanzani, Busi, Castagnini, Casadei (38’ st Y. Sanguin), Biondelli (16’ st Jammeh), Martuzzi (27’ st Landi), Boschi (14’ st Spitz), Rinieri (14’ st Monducci). A disp.: Leoni, Carpano, S. Sanguin, Trebbi. All.: Geraci.

Arbitro: Jacopo Ricci di Rovereto.

Reti: 30’ pt Rinieri, 21’ st Lazzari, 35’ e 38’ st Giacopetti.

Ammoniti: Castagnini, Spitz, Casadei, Tomatis.

Il Pietracuta rompe il digiuno di mercoledì. E lo fa battendo l’Osteria Grande nel recupero della settima di campionato, quella che domenica scorsa la squadra della Valmarecchia non aveva giocato per gli impegni di alcuni suoi giocatori e dell’allenatore con la Nazionale di San Marino.

Un sospiro di sollievo per mister Cevoli e i suoi, unica squadra del girone B che ancora non aveva messo in tasca nemmeno un punticino. Al ’Bindi’ le cose per il Pietracuta non si mettono subito bene. Anzi. I padroni di casa vanno sotto dopo appena mezz’ora. Ci pensa Rinieri, con un diagonale millimetrico, a superare Giardini. Il Pietracuta ha due possibili strade ora da percorrere. Rialzare la testa o sprofondare. Proverbio e compagni scelgono la prima e al ritorno in campo dopo l’intervallo fanno di tutto per rimettersi in carreggiata. Non senza aver corso qualche rischio anche in avvio di ripresa. Ma il gol del pareggio arriva, dopo 21 minuti. Nell’area dell’Osteria Grande ci prova a ci riprova il Pietracuta a superare Bovo. Ci riesce Lazzari, di prepotenza. La rimonta vera e propria, poi, quando mancano dieci minuti al novantesimo la firma Giacopetti. Zannoni cerca e trova Giacopetti che, davanti a Bovo lo punisce irrimediabilmente. Il giovane attaccante della Nazionale di San Marino viaggia sulle ali dell’entusiasmo e dopo appena tre minuti si ripete. L’attaccante usa il destro per fare malissimo a Bovo. Il Pietracuta ha anche il pallone del poker, di testa con Zannoni, ma questa volta il numero uno degli ospiti dice no.