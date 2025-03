Eccellenza. Il Ponte vince e spera. Ma è virtualmente giù

CERTALDO

CERTALDO Gasparri; Pagliai, Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Corsi, Oitana, Boumarouan, Cito. A disp. Lisi, Giochi, Usai, Innocenti, Pieracci, Lebbaraa, Ciappi, Grillo, Cenni. All. Corsi

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Prati, Lucaccini, Provinzano, Palmese, Kapidani, Martinelli, Pievani, Granucci, Sgherri, Sali. A disp. Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Birindelli, Asara, Bellandi, Gargani, Fantini. All. Seghetti

ARBITRO Bigonciari di Lucca

MARCATORE 37’ st Bellandi

Successo vitale. A Certaldo il Ponte Buggianese si impone per 1-0, grazie al gol segnato da Bellandi nel finale. La vittoria però non basta, perché il distacco dal Perignano quintultimo è sempre di dieci punti, avendo vinto la compagine pisana il derby in casa del Cenaia. Al momento dunque la forbice che sancirebbe la retrocessione diretta dei pontigiani è attiva, in attesa dell’ultima giornata.

A guidare il Ponte c’è il dirigente Roberto Seghetti, vista la squalifica di Vettori e del suo vice. La grossa paura di perdere frena le due squadre, che nel corso del primo tempo non regalano alcuna azione degna di nota. Nella ripresa le cose in campo cambiano, visti anche i risultati che arrivano dalle altre partite. Il Ponte Buggianese ci prova quasi subito con Sali, ma il suo tiro in area di rigore avversaria va a finire alto sulla traversa. La squadra di casa prova a mettere qualche traversone in area di rigore biancorossa, ma i difensori pontigiani allontanano senza patemi. Così si arriva all’82esimo, momento in cui il Ponte si porta in vantaggio: Provinzano recupera palla a centrocampo e passa la sfera a Bellandi, entrato poco prima al posto di Kapidani. Il giovane centrocampista biancorosso si avvicina verso l’area del Certaldo, e fa partire un tiro angolato che si insacca alle spalle di Gasparri. Un gol che regala altri 90’ di speranza di andare a giocarsi i playout per la salvezza.

Simone Lo Iacono