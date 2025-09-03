Eccellenza. Il portiere Forconesi: "La Civitanovese è la squadra della mia città, sono ritornato a casa»

"La Civitanovese è la squadra della mia città, è stato un gradito ritorno a casa". È quanto dice Lorenzo Forconesi, portiere rossoblù che domenica scorsa ha difeso la porta contro la Sangiustese nel match degli ottavi di Coppa Italia. Forconesi, classe 2003, è un civitanovese doc e calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile rivierasco. "Ricordo di aver esordito nel periodo del secondo lockdown in una partita contro la Futura. Poi sono andato a Montegiorgio, dove sono rimasto per diversi anni. Nella scorsa stagione ho voluto provare un’esperienza diversa, a San Marino". Quest’estate, la chiamata in rossoblù: "Per me – spiega – la piazza è tutto, dispiace un po’ per l’assenza dei tifosi. Comunque ho rivisto persone che erano in società già cinque anni fa. Per quanto riguarda i calciatori, conoscevo Lorenzoni e Marini, con cui ho giocato". Sulla gara di domenica scorsa (1-1): "nel primo tempo – commenta – siamo andati un po’ male. D’altronde, siamo un gruppo nuovo ed eravamo al debutto. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo e li abbiamo messi sotto. Alla fine siamo stati anche un po’ sfortunati". Tra i vari allenamenti congiunti e il match di Coppa Italia, l’impressione ricevuta è quella di una squadra che interpreta meglio il secondo tempo rispetto al primo. "Come me lo spiego? Forse – dice – si tratta di prendere le misure e poi adattarci a quanto la partita richiede". Domenica l’esordio in campionato, con la truppa di Mercanti che ospiterà la temibile K Sport, formazione reduce dal poker rifilato alla Fermignanese (4-1). "Sarà – dichiara Forconesi – una sfida tosta, loro sono una realtà molto forte. Hanno mantenuto la base dello scorso anno, aggiungendo vari elementi. Ma se giochiamo come sappiamo fare, possiamo tenere testa a tutti". Sul campionato di Eccellenza, questo è il giudizio del portiere: "si tratta – analizza – di un torneo molto duro, dove ogni anno il livello si alza. Ritengo che le più attrezzate siano Montecchio, Sangiustese, Tolentino ed Urbania. Ma è anche un girone assai equilibrato, tutte le società hanno condotto un buon mercato".

Francesco Rossetti