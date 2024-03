Eccellenza: il programma delle gare (ore 14,30). Zacchei alla prova del nove: c’è Foiano-Baldaccio. Per il Terranuova è in arrivo l’Asta

Torna in campo il campionato di Eccellenza con la sola Castiglionese ai box, dovendo infatti osservare il turno di riposo. I ragazzi di Roberto Fani saranno quindi spettatori del turno che adrà in scena questo pomeriggio alle 14.30. Tra le partite in calendario spicca sicuramente il derby tra Valdichiana e Valtiberina. Già perchè allo stadio dei Pini va in scena Foiano-Baldaccio Bruni. Gli amaranto sono reduce dal ritorno al successo che ha permesso di accorciare sul quinto posto, adesso lontano solo quattro lunghezze. La Baldaccio di Baldolini dal canto suo è reduce dalla sconfitta interna contro l’Audax Rufina che ha riscritto seppur in parte la classifica con i biancoverdi che si trovano a metà strada tra la zona calda e quelle posizioni nobili della graduatoria del girone B di Eccellenza. impegno casalingo invece per il Terranuova Traiana che dopo l’eliminazione dalla Coppa ha beneficiato di un turno libero e ora torna in campo più decisa che mai a riprendersi almeno la seconda posizione attualmente nelle mani dello Scandicci che precede i biancorossi di tre lunghezze.

Avversario di giornata per i valdarnesi sarà l’Asta, formazione neopromossa che ha saputo creare più di un problema alle proprie avversario nel girone B di Eccellenza Toscana. L’obiettivo questo pomeriggio è quello di archiviare quanto prima la pratica Asta evitando rallentamenti.

Il programma della giornata si completa poi con Fortis Juventus-Colligiana, la capolista Siena in casa contro il Signa, quindi ecco Sinalunghese-Pontassieve mentre la Sinalunghese riceverà il Pontassieve. Per il Valentino Mazzola appuntamento tra le mura di casa per l’incontro contro l’Audax Rufina.