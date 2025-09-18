Eccellenza - Il punto. Castelnuovo, la difesa traballa: 9 reti in due ko subiti. Si cerca sul mercato qualche "corazziere»
Una settimana di lavoro intenso, ma anche di riflessione per il Castelnuovo di Gigi Grassi, dopo le due sconfitte consecutive fra coppa e campionato con il Viareggio che ha cominciato a far vedere di che pasta è fatto, proponendosi subito tra le big del girone "A". Nove reti subite contro una messa a segno in 180’ è un dato numerico che desta una certa preoccupazione. Qualche alibi può essere legato in coppa al fatto di essere rimasti in inferiorità numerica; e, domenica scorsa, con diverse assenze, a cominciare da capitan Giacomo Cecchini, Andreotti, Fazzi e Tassi.
Rimane impellente, però, la sistemazione del pacchetto difensivo che sul momento appare debole e a volte spaesato. In particolare sul gioco aereo i gialloblu sono stati sempre in difficoltà in queste due gare. Non lo scopriamo noi e sicuramente l’allenatore Grassi e la società cercheranno di provvedere. Purtroppo l’annata è iniziata in modo sfortunato a cominciare dall’infortunio al portiere Biggeri, classe 1996, che doveva essere titolare inamovibile e, invece, un infortunio non gli ha fatto iniziare neppure la stagione. Ora si ipotizza un suo rientro a primavera, quando buona parte del campionato è stato disputato.
Comunque il problema più evidente, lo ripetiamo, sono le difficoltà nel gioco aereo per la mancanza di difensori di una certa altezza sui calci d’angolo e sui vari cross che arrivano in area. Caratteristiche che, invece, hanno i difensori di altre squadre, vedi il pacchetto difensivo del Viareggio, ad esempio. sempre su gioco aereo. Anche i dirigenti non nascondono una certa preoccupazione.
Dino Magistrelli
