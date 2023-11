Eccellenza, il punto. K Sport esulta: "Vinta una gara importante»

L’Urbino nonostante non abbia giocato per il rinvio di match con il Castelfidardo dovuto al forte vento è rimasto in vetta alla graduatoria. A favore della K Sport Montecchio Gallo il derby con l’Urbania. Ha raggiunto la Civitanovese al secondo posto (a meno 1 dalla capolista) il Chiesanuova, reduce da 5 vittorie consecutive. Terzo risultato utile consecutivo per il K Sport mentre l’Urbania non vince da 5 giornate ed in questo momento è fuori dalla zona playoff. "Abbiamo vinto una gara importante- commenta nel dopo derby il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- combattuta dal primo all’ultimo minuto e giocata in condizioni a mio avviso oltre il limite della giocabilità. I ragazzi sono strati bravi e hanno dato tutto per prendere questi tre punti, cosa che invece non eravamo riusciti a conquistare con Maceratese ed Urbino pur giocando delle buone partite nonostante alcune defezioni di formazione. Il primo tempo avevamo il vento a favore e siamo riusciti a creare qualcosa in più dell’Urbania ma abbiamo sciupato buone occasioni, anche se i nostri avversari hanno centrato due legni. In avvio di ripresa il nostro capitano è stato sfortunato in un controllo palla e abbiamo regalato il vantaggio ai nostri avversari. Poi i ragazzi sono stati superlativi a trovare il pari ed il goal vittoria a dieci minuti dal termine. Ci teniamo stretti i tre punti". "Una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca- sottolinea il giorno dopo il ‘patron’ dell’Urbania Jacopo Sansuini- a mio avviso immeritata. Nel primo tempo abbiamo eseguito un ottimo gioco è colpito due traverse. Nella ripresa dopo il vantaggio abbiamo sfiorato il raddoppio ma soprattutto è mancato un rosso a mio avviso netto per un brutto intervento su un nostro difensore. Episodio che avrebbe avuto un peso sulla restante mezz’ora di gioco. Poi comunque c’è da dare i meriti anche al k sport che è una squadra ottima". Sul campo del Castelfidardo ha vinto il vento e la gara è stata come è noto rinviata. Ivan Santi Urbino Calcio: "Il signor Pigliacampo con estrema decisione ha sancito che non c’erano le condizioni per giocare al San Giobbe di Filottrano.- spiega il direttore generale dell’Ubino Ivan Santi- Il vento fortissimo non avrebbe permesso la disputa regolare del match. Peccato non avere giocato, considerato il buon momento che stiamo attraversando, ma nonostante tutto siamo riusciti a mantenere la prima posizione solitaria in classifica. Testa già al prossimo difficile match interno contro il Tolentino sconfitto in casa dalla Maceratese ed in una posizione di classifica precaria. È probabile che la partita con il Castelfidardo verrà recuperata mercoledì 15 novembre ma ogni decisione in merito verrà presa dal comitato regionale già nel prossimo comunicato ufficiale".

Amedeo Pisciolini