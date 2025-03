Eccellenza - Il punto. Vangioni: compleanno con salvezza: "Castelnuovo, ora risaliamo in alto»

L’allenatore Walter Vangioni da settimane teneva a rimarcare che le sconfitte del Castelnuovo derivavano dalle assenze dei molti titolari per vari infortuni. Con il Camaiore ne abbiamo avuto la conferma, dopo il ritorno a disposizione di diversi elementi, anche se mancano ancora Fall, Grassi, Rossi, Bonaldi e Satti.

"Sono contento – commenta Walter Vangioni – di questa prestazione dei ragazzi che hanno confermato quanto da settimane andavo dicendo. Mi hanno amareggiato soltanto i discorsi di chi ha ironizzato sulle sei sconfitte di fila, non pensando, invece, che avevamo una formazione dimezzata. Veramente un bel regalo per i miei 48 anni e per la torta offertami per il mio compleanno (foto). In poche ore torta, tre punti e salvezza con diverse giornate di anticipo. Abbiamo preso quattro punti su sei con il grande Camaiore e, ora, cercheremo di riguadagnare in classifica le posizioni perse". "Ci voleva – aggiunge l’accompagnatore ufficiale, Daniele Fasano – per come abbiamo lavorato, senza mai scoraggiarci". Non nascondono la loro soddisfazione il dirigente Diego Pioli e il team manager Alessandro Moriconi: "Una bella vittoria che abbiamo voluto con determinazione".

"Una vittoria che vogliamo dedicare soprattutto alla squadra – commenta il vicepresidente Roberto Tamagnini – , dopo sei settimane di sofferenza. I ragazzi non si sono mai persi d’animo".

Dino Magistrelli