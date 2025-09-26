Eccellenza Il Real FQ rinforza il centrocampo. Torna in bianconerazzurro il 2005 Michelucci

In Eccellenza è partito molto bene il Real Forte dei Marmi Querceta di Matteo Verdi, allenatore emergente che si è subito calato benissimo nella per lui nuova categoria (da calciatore l’ha masticata e vinta, giocando anche in categorie superiori). Dopo aver fatto 4 punti nelle prime due giornate di campionato vincendo 1-0 a Sesto Fiorentino e poi pareggiando 1-1 contro il quotato San Giuliano a Marina di Pietrasanta, il Real FQ domenica è atteso dalla trasferta garfagnina a Castelnuovo. E avrà un rinforzo in più dal mercato. C’è stato infatti in settimana il gradito ritorno in casa Forte Querceta del centrocampista Filippo Michelucci, classe 2005 che torna al “Necchi-Balloni” dopo l’annata in Serie D disputata nella stagione 2023/2024. "L’ambiente sano e l’organizzazione che c’è qua sono gli elementi che mi hanno convinto a tornare, seguiti dalla serietà delle persone che vi sono a capo – dice Michelucci – anche il gruppo, formato prevalentemente da giovani con tanta voglia di fare e dimostrare, è stato uno stimolo in più a firmare. Anche io sono qui per questo, per far ricredere chi in questi mesi non ha creduto in me".