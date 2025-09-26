Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza Il Real FQ rinforza il centrocampo. Torna in bianconerazzurro il 2005 Michelucci

Eccellenza Il Real FQ rinforza il centrocampo. Torna in bianconerazzurro il 2005 Michelucci

In Eccellenza è partito molto bene il Real Forte dei Marmi Querceta di Matteo Verdi, allenatore emergente che si è...

di SIMONE FERRO
26 settembre 2025
Filippo Michelucci, torna al Real FQ

Filippo Michelucci, torna al Real FQ

XWhatsAppPrint

In Eccellenza è partito molto bene il Real Forte dei Marmi Querceta di Matteo Verdi, allenatore emergente che si è subito calato benissimo nella per lui nuova categoria (da calciatore l’ha masticata e vinta, giocando anche in categorie superiori). Dopo aver fatto 4 punti nelle prime due giornate di campionato vincendo 1-0 a Sesto Fiorentino e poi pareggiando 1-1 contro il quotato San Giuliano a Marina di Pietrasanta, il Real FQ domenica è atteso dalla trasferta garfagnina a Castelnuovo. E avrà un rinforzo in più dal mercato. C’è stato infatti in settimana il gradito ritorno in casa Forte Querceta del centrocampista Filippo Michelucci, classe 2005 che torna al “Necchi-Balloni” dopo l’annata in Serie D disputata nella stagione 2023/2024. "L’ambiente sano e l’organizzazione che c’è qua sono gli elementi che mi hanno convinto a tornare, seguiti dalla serietà delle persone che vi sono a capo – dice Michelucci – anche il gruppo, formato prevalentemente da giovani con tanta voglia di fare e dimostrare, è stato uno stimolo in più a firmare. Anche io sono qui per questo, per far ricredere chi in questi mesi non ha creduto in me".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su