Eccellenza, il recupero della 7ª giornata. Il Montegranaro in zona playoff: buona prova con la Civitanovese

MONTEGRANARO

0

CIVITANOVESE

0

MONTEGRANARO (5-3-2): Taborda; Foresi, Di Biagio (11’st Merzoug), Pagliarini, Ruggeri, Tinazzi (50’st C. Tissone); Rozzi, F. Tissone, Capponi (11’st Cicconetti); Tonuzi (30’st Perpepaj), Radojicic (11’st Morales). A disp. Mallozzi, Corrado, Bruffa, Giuggioloni. All. Barone (Marinelli squalificato).

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Candia, Passalacqua, De Vito (46’st Ballanti), Pasqualini; Visciano, Domizi; Becker (24’st Brunet), Bagnolo (11’st Strupsceki), Mangiacapre (19’st Guedak); Paolucci (16’st Spagna). A disp. Cannella, Cosignani, Ruggeri, Ercoli. All. Alfonsi.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Note: spettatori 700 circa di cui oltre 500 da Civitanova. Ammoniti Ruggeri, F. Tissone, Rozzi, Merzoug, Mangiacapre, Bagnolo, Guedack. Ang 2-1, rec. 1+6.

Punto d’oro del Montegranaro che al Ferranti di Porto Sant’Elpidio ferma la Civitanovese e scavalca in classifica Castelfidardo e K-Sport Montecchio Gallo. In avvio, Barone deve fare a meno di Kukic, Zaffagnini e Jallow, mentre la Civitanovese di mister Alfonsi recupera Becker e Spagna, subentrato nella ripresa. La formazione veregrense assume coraggio nel secondo tempo, rendendosi pericolosa in un paio di occasioni e nel finale contiene l’urto dei rossoblù, forti degli ingressi di Spagna, Brunet e Stupsceki. Il primo tempo fa registrare due tentativi ospiti, con Domizi, che prima si respingere da Taborda (20’), poi spara alto da posizione ravvicinata (22’). L’unico sussulto gialloblù è di Tonuzi (39’) che dal limite dell’area conclude oltre la traversa.

Nella ripresa, il Montegranaro sfiora il vantaggio con Radojicic, che nell’area piccola trova l’attenta respinta di Passalacqua e al 27’, quando l’inzuccata di Tonuzzi, sugli sviluppi di una punizione, si perde di poco a lato. La Civitanovese risponde con il subentrato Spagna, ma in area il centravanti (32’) allarga troppo la mira e non centra lo specchio. Al 36’, lo stesso attaccante crossa per Brunet senza che lo stesso arrivi con la nuca. Uno 0-0 quindi importante che muove la classifica e dà consapevolezza ai ragazzi del tecnico Marinelli, con ieri il suo vice Marinelli in panchina.

Francesco Rossetti