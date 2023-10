Eccellenza - Il recupero. Il Sanpa fa suo il match col Pietracuta

È il Sanpaimola a festeggiare nel recupero della 7ª giornata di Eccellenza, non disputato il 15 ottobre per gli impegni con la nazionale sammarinese di alcuni giocatori del Pietracuta. I ravennati si impongono 1-0 in casa dei rivali, grazie alla rete di Federico Bonavita a metà del secondo tempo, dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0. Il centravanti del Sanpaimola, classe ’90, sale così a 4 reti nel torneo, di cui due realizzate su rigore. Recupero (7ª giornata) Eccellenza: Pietracuta-Sanpaimola 0-1 (24’ st Bonavita). Classifica: Granamica 20; Sasso Marconi 16; Gambettola, Russi 15; Pol. Reno 14; Massa Lombarda, Medicina Fossatone 13; Pietracuta, Sant’Agostino 12; Castenaso 11; Cava Ronco, Tropical Coriano 10; Masi Torello Voghiera, Sanpaimola 9; Diegaro 8; Savignanese 7; Vis Novafeltria 6; Bentivoglio 4.