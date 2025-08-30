Eccellenza. Il rinnovato Matelica atteso dal Fabriano. Mister Ciattaglia:: "Subito un derby»

Domani alle 15.30, allo stadio "Aghetoni" di Fabriano, inizia la nuova stagione del Matelica di mister Lorenzo Ciattaglia. Subito il derby col Fabriano Cerreto per il debutto in Coppa Italia. "Finalmente si comincia, dopo un mese di allenamenti e di duro lavoro di preparazione – dice l’allenatore biancorosso – tutti i ragazzi e noi con loro aspettiamo con trepidazione questo bel momento. Si va in campo per una gara che conta, peraltro è un derby molto sentito da queste parti, e c’è tanta voglia di giocare". Secondo Ciattaglia, al di là della posta in palio e del risultato, pure importante, c’è soprattutto la curiosità di scoprire il nuovo Matelica. "Parliamo senza dubbio di una formazione che si è rinnovata quasi completamente rispetto alla passata stagione – spiega il tecnico – e pure io non vedo l’ora di scoprire se il gruppo ha recepito i concetti su cui abbiamo insistito molto in queste settimane e voglio capire dove siamo arrivati a livello di progressi". Insomma, un test importante per comprendere se il Matelica può già definirsi una "squadra". Poi un cenno ai singoli: "Salvo imprevisti dovremmo avere più o meno tutti a disposizione – spiega l’allenatore – a parte D’Errico che ha iniziato più tardi e bisogna vedere come sta procedendo il suo recupero. In generale, comunque, i ragazzi stanno bene, hanno lavorato a pieno regime, sono contento del loro impegno e di come è stata portata avanti la preparazione. Ovviamente bisogna lavorare ancora sodo per affrontare il campionato, ma per il momento sono soddisfatto".

m. g.