Eccellenza. Il River Pieve ritorna al successo. Travolto in casa lo Zenith Prato

RIVER PIEVE

3

ZENITH PRATO

1

RIVER PIEVE (3-5-2): Biggeri, Ramacciotti, Di Giulio, Lunardi, Bachini (82’ Fruzzetti), Tocci, Penco (94’ Byaze), Cecchini, Filippi, Canessa, Tocci (56’ Magera). (A disp.: Tozzini, Dinucci, Rocco, Babboni, Bosi, Satti). All.: P. Fanani.

ZENITH PRATO (4-4-2): Brunelli, Casini, Cela, Luca (33’ Castiello, 92’ Buscerna), Gonfiantini, Kovassi, Rosi, Lunghi, Saccenti (71’ Moretti), Cilavegna, Chiaramonti (71’ Braccesi). (A disp.: Pellegrini, Diffini, Macchi, Bucciantini). All.: Settesoldi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 32’ Lunardi, 36’ Cecchini, 84’ Braccesi, 93’ Magera.

Note: 65’ espulso Lunghi.

PIEVE FOSCIANA - Gran bella prestazione del River Pieve che torna alla vittoria battendo, con merito, lo Zenith Prato.

Subito in partita la squadra di Pacifico Fanani, pericolosa di testa al 19’ con Di Giulio e al 30’ con Cecchini, sempre di testa e sempre su cross dell’ottimo Bachini. Al 32’ River in vantaggio, con un tocco ravvicinato di Lunardi su azione d’angolo. Ospiti in difficoltà: al 36’ il solito Bachini scodella di nuovo una palla a centro area, tuffo di testa di Canessa respinto dal portiere: Cecchini, ben appostato, non perdona e realizza la rete del raddoppio. I padroni di casa chiudono un primo tempo quasi perfetto con una pregevole azione corale che termina con il colpo di testa fuori di Canessa.

Nella ripresa lo Zenith ci prova, ma i biancorossi si difendono con ordine e l’espulsione di Lunghi concede loro la superiorità numerica. E’ l’episodio decisivo: anche i pratesi accorciano con il rasoterra di Braccesi, a coronamento di un’azione Rosi-Cilavegna.

Nel finale, però, i garfagnini colpiscono un clamoroso palo in contropiede con Canessa al 41’, per poi chiudere la sfida in pieno recupero, con il neoentrato Magera che riprende una corta respinta del portiere su tiro dello stesso numero nove del River.

Flavio Berlingacci