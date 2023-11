EccellenzA. Il River Pieve vuole risalire allo... Zenith

River Pieve in casa contro lo Zenith Prato. I ragazzi di Fanani vengono da due sconfitte pesanti e cercheranno di uscire da questo periodo di crisi.

"Questa è, per noi, una partita molto importante – afferma il ds Roberto Bacci – . Sappiamo che non sarà facile. Lo Zenith Prato è una buona squadra, con giocatori di valore, come, ad esempio, Chiaramonti. Dobbiamo ritrovare la grinta che ci ha sempre caratterizzato e tornare a conquistare punti".

I biancorossi, però, dovranno fare i conti con due assenze importanti: Leshi (che domenica sconterà la terza giornata di squalifica) e Rossi, anch’egli squalificato. Probabile che il tecnico Pacifico Fanani scelga il modulo "3-5-2", con Canessa e uno tra Magera e Babboni in attacco. Il fischio d’inizio è previsto per le 14,30. Arbitrerà l’incontro Lorenzo Danesi della sezione di Pistoia. Il River Pieve si trova, attualmente, in undicesima posizione in classifica, con 11 punti, dietro al Lanciotto Campi (13) e davanti al Fucecchio (10).

Federico Santarini