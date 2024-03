Eccellenza. Il River prova a tornare al successo contro Cecina. Il "ds» Bacci: "Reagire subito, al di là delle assenze» Il River Pieve cerca la vittoria contro lo Sporting Cecina nonostante le assenze. Dopo il pareggio, la squadra si prepara a sfidare un avversario temibile. Il diesse Bacci esprime rammarico per le mancanze, ma si mostra determinato a reagire. L'allenatore Fanani punta su Morelli e Magera in attacco. Arbitrerà Notaro. Il River Pieve è settimo in classifica.