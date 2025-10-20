Eccellenza. Il Rolo cade a Zola. Ora sono tre le sconfitte di fila
CALCIO ZOLA 1 ROLO 0 CALCIO ZOLA: Bertocchi, Magli (39’ st Mantovani), Medi, Suliani, Fiore, Farini, Rossi, Chkour, D’Errico (33’...
CALCIO ZOLA1ROLO0
CALCIO ZOLA: Bertocchi, Magli (39’ st Mantovani), Medi, Suliani, Fiore, Farini, Rossi, Chkour, D’Errico (33’ st Boateng), Negri, Isaili (47’ st Oulai). A disp. Farnè, Bettini, Bonini, Rocchi. All. Perinelli.
ROLO: Grigoli, Cabassi, Pipoli, Bassoli (35’ st Iodice), Galli (39’ st Ferrari), Papaianni Lenzi (8’ st Ziliani), Lo Bello, Quitadamo (13’ st Petrosino), Puglisi, Borghi (13’ st Habib), Serrouk. A disp. Canuti, Lorenzini, Castellani, Grammatica. All. Bonini.
Arbitro: Marina di Faenza.
Rete: 1’ st Negri.
Note: espulso Chkour (Z) al 10’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Cabassi, Papaianni Lenzi, Ziliani e Petrosino (R).
Un gol a inizio ripresa condanna il Rolo in terra bolognese. A far festa è il Calcio Zola, che aggancia così l’undici di Lauro Bonini al sestultimo posto della graduatoria. E’ Negri a freddare Grigoli per il gol dell’1-0, ma dopo 10’ il secondo giallo rifilato a Chkour permette agli ospiti di giocare più di mezz’ora in superiorità numerica: il muro dei padroni di casa, tuttavia, non crolla e per il Rolo arriva così la terza sconfitta consecutiva.
