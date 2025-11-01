Eccellenza Il Russi cerca il poker fuori casa

A pochi giorni dal turno infrasettimanale di mercoledì, il campionato di Eccellenza torna domani, alle 14.30, con le gare dell’undicesima giornata.

Santarcangelo-Massa Lombarda. È una sfida difficile da interpretare quella del ‘Mazzola’. Il Massa Lombarda, salito al 4° posto con 18 punti, a -4 dalla vetta, è la squadra del momento, venendo da 7 risultati utili consecutivi. I bianconeri non nascondono le proprie velleità di un campionato di vertice. Il Santarcangelo dal canto proprio, si è come bloccato (3 punti nelle ultime 4 gare e 0 gol fatti nelle ultime 3) ed è appena scivolato al 13° posto, in zono playout, con 10 punti.

Pietracuta-Russi. Con 3 vittorie casalinghe consecutive, i falchetti hanno trovato la propria dimensione, insediandosi all’8° posto con 15 punti. Nella tana dell’ultima della classe, il pronostico sarebbe chiuso, ma il Pietracuta, ultimo con 6 punti e un fardello di 6 sconfitte su 10, è quantomeno in fiducia, essendo reduce dal 2-2 (vinceva 2-0 a Forlì contro il Cava Ronco, e ha incassato la doppietta in zona Cesarini).

Sanpaimola-Osteria Grande. Al ‘Buscaroli’ di Conselice va in scena un match tutt’altro che scontato. La formazione di San Patrizio, risucchiata al 9° posto a quota 14 dopo 2 ko consecutivi, è alla ricerca dello smalto perduto, soprattutto in difesa. Occhi apertissimi andranno tenuti al cospetto degli ospiti, capaci, nel turno infrasettimanale, di piazzare il colpo a sorpresa, ovvero l’1-0 rifilato al Mezzolara.

Faenza-Comacchiese. L’impresa corsara di Medicina, ha rilanciato i manfredi, che ora puntano ad abbandonare la zona calda. La formazione di mister Cavina – dodicesima a quota 11 – ha ora l’obiettivo di dare continuità ai risultati anche in casa, dove ha vinto una sola volta. La Comacchiese, al 14° posto con 9 punti, vanta il peggior attacco del girone con appena 5 reti.

Mesola-Solarolo. Dopo aver bloccato la Spal sullo 0-0 (poteva scapparci anche il colpo gobbo), il Solarolo torna in trincea con l’obiettivo di abbandonare quanto prima l’ultimo posto in classifica a quota 6, condiviso col Pietracuta. L’occasione – anche per cancellare lo zero nella colonna dei successi – è ghiotta, perché il Mesola vanta un solo punto in più. Il bilancio degli 8 scontri diretti fin qui disputati è in perfetta parità, con 3 vittorie per parte e 2 pareggi.

La classifica marcatori: 6 Ndiaye (Fratta Terme); 5 Montesi (Sampierana), Stucchi (Cava Ronco); 4 Colli (Massa Lombarda) e Pelliconi (Sanpaimola).

Sugli altri campi: Fratta Terme-Medicina, Mezzolara-Spal, Sant’Agostino-Cava Ronco Forlì, Sampierana-Castenaso.