Eccellenza. Il Russi sconfitto di misura dalla Spal. Tonfo del Sanpa

Giocata per intero la 9ª giornata del girone B del campionato di Ecccellenza, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì. Occhi puntati, naturalmente, sullo stadio Mazza di Ferrara, dove il Russi ha l’arduo compito di fermare la corazzata Spal. E ci riesce per quasi tutta la partita: infatti subisce gol soltanto alla mezz’ora del secondo tempo per mano di Federico Moretti. Grazie a questo successo l’Ars et Labor resta in testa alla classifica, sempre con 2 punti di vantaggio ma sul solo Mezzolara, capace di vincere 4-1 con Fcr Forlì. Per quanto riguarda le altre ravennati, il Solarolo pareggia 1-1 in casa del Pietracuta, concorrente diretta per la salvezza. Accade tutto nel secondo tempo: al 3’ i riminesi passano in vantaggio con Lazzari ma i ravennati pareggiano definitivamente al 22’ con Nicolò Fernandi. Tuttavia, la contemporanea vittoria della Comacchiese nel derby di Sant’Agostino fa scivolare Solarolo e Pietracuta all’ultimo posto.

Termina 1-1 anche il derby di Faenza tra i biancoazzurri locali e il Massa Lombarda: sono gli ospiti a passare per primi con Giacomo Colli (30’) ma i padroni di casa pareggiano al 27’ della ripresa con Franceschini. Infine scoppola interna (1-3) per il Sanpaimola col Castenaso malgrado il vantaggio iniziale (18’) di Pelliconi. Un solo anticipo nel girone D di Promozione con il Cervia United impegnato in casa contro la Savignanese. Gli adriatici sprecano un vantaggio di 2-0, ottenuto nei primi minuti della gara (2’ pt e 12’ pt) con Merloni e Nicola Maltoni: infatti in appena 5’ (16’ st e 20’ st) la Savignanese pareggia 2-2 e impedisce ai cervesi di agguantare i rivali al primo posto. Risultati. Eccellenza, girone B (9ª giornata): Young Santarcangelo-Fratta Terme 0-0, Spal-Russi 1-0 (30’ st Moretti), Faenza-Massa Lombarda 1-1 (30’ pt Colli (M), 27’ st Franceschini), Mesola-Osteria Grande 1-1, Mezzolara-Fcr Forlì 4-1, Pietracuta-Solarolo 1-1 (3’ st Lazzari (P), 22’ st Fernandi), Sant’Agostino-Comacchiese 1-2, Sampierana-Medicina Fossatone 6-1, Sanpaimola-Castenaso 1-3 (18’ pt Pelliconi (S), 24’ pt Mura, 16’ st Xhuveli, 51’ st Boschi).

Classifica: Spal 21; Mezzolara 19; Castenaso 17; Fcr Forlì, Fratta Terme 16; Massa Lombarda 15; Sampierana, Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 14; Russi 12; Young Santarcangelo 10;Faenza 8; Mesola 7; Comacchiese, Osteria Grande 6; Solarolo, Pietracuta 5.

Promozione, girone D (9ª giornata): Cervia United-Savignanese 2-2 (2’ pt Merloni (C), 12’ pt Maltoni (C), 16’ st Gravina, 20’ st Tisselli).

Ugo Bentivogli