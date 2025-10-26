Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza. Il Russi sconfitto di misura dalla Spal. Tonfo del Sanpa

Eccellenza. Il Russi sconfitto di misura dalla Spal. Tonfo del Sanpa

Giocata per intero la 9ª giornata del girone B del campionato di Ecccellenza, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì....

di UGO BENTIVOGLI
26 ottobre 2025
La rete di Federico Moretti, con la quale la Spal ha messo ko il Russi

La rete di Federico Moretti, con la quale la Spal ha messo ko il Russi

XWhatsAppPrint

Giocata per intero la 9ª giornata del girone B del campionato di Ecccellenza, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì. Occhi puntati, naturalmente, sullo stadio Mazza di Ferrara, dove il Russi ha l’arduo compito di fermare la corazzata Spal. E ci riesce per quasi tutta la partita: infatti subisce gol soltanto alla mezz’ora del secondo tempo per mano di Federico Moretti. Grazie a questo successo l’Ars et Labor resta in testa alla classifica, sempre con 2 punti di vantaggio ma sul solo Mezzolara, capace di vincere 4-1 con Fcr Forlì. Per quanto riguarda le altre ravennati, il Solarolo pareggia 1-1 in casa del Pietracuta, concorrente diretta per la salvezza. Accade tutto nel secondo tempo: al 3’ i riminesi passano in vantaggio con Lazzari ma i ravennati pareggiano definitivamente al 22’ con Nicolò Fernandi. Tuttavia, la contemporanea vittoria della Comacchiese nel derby di Sant’Agostino fa scivolare Solarolo e Pietracuta all’ultimo posto.

Termina 1-1 anche il derby di Faenza tra i biancoazzurri locali e il Massa Lombarda: sono gli ospiti a passare per primi con Giacomo Colli (30’) ma i padroni di casa pareggiano al 27’ della ripresa con Franceschini. Infine scoppola interna (1-3) per il Sanpaimola col Castenaso malgrado il vantaggio iniziale (18’) di Pelliconi. Un solo anticipo nel girone D di Promozione con il Cervia United impegnato in casa contro la Savignanese. Gli adriatici sprecano un vantaggio di 2-0, ottenuto nei primi minuti della gara (2’ pt e 12’ pt) con Merloni e Nicola Maltoni: infatti in appena 5’ (16’ st e 20’ st) la Savignanese pareggia 2-2 e impedisce ai cervesi di agguantare i rivali al primo posto. Risultati. Eccellenza, girone B (9ª giornata): Young Santarcangelo-Fratta Terme 0-0, Spal-Russi 1-0 (30’ st Moretti), Faenza-Massa Lombarda 1-1 (30’ pt Colli (M), 27’ st Franceschini), Mesola-Osteria Grande 1-1, Mezzolara-Fcr Forlì 4-1, Pietracuta-Solarolo 1-1 (3’ st Lazzari (P), 22’ st Fernandi), Sant’Agostino-Comacchiese 1-2, Sampierana-Medicina Fossatone 6-1, Sanpaimola-Castenaso 1-3 (18’ pt Pelliconi (S), 24’ pt Mura, 16’ st Xhuveli, 51’ st Boschi).

Classifica: Spal 21; Mezzolara 19; Castenaso 17; Fcr Forlì, Fratta Terme 16; Massa Lombarda 15; Sampierana, Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 14; Russi 12; Young Santarcangelo 10;Faenza 8; Mesola 7; Comacchiese, Osteria Grande 6; Solarolo, Pietracuta 5.

Promozione, girone D (9ª giornata): Cervia United-Savignanese 2-2 (2’ pt Merloni (C), 12’ pt Maltoni (C), 16’ st Gravina, 20’ st Tisselli).

Ugo Bentivogli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su