Eccellenza Il Russi sfida la nuova capolista. Faenza, a Novafeltria incrocio per la salvezza

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della ventottesima giornata nel campionato di Eccellenza. Al termine della stagione regolare mancano 7 turni.

Medicina-Sanpaimola. È a tutti gli effetti uno scontro diretto di alta classifica fra due squadre che – appaiate al 6° posto a quota 40 – stanno attraversando un grande momento di forma. La formazione di San Patrizio è reduce da 3 vittorie e di fila, l’ultima delle quali di forte impatto, visto il 4-0 rifilato alla capolista Tropical Coriano. Il Medicina invece, guidato in campo degli ex ravennate Selleri, Vinci (8 reti) e Mascanzoni, viene da 3 vittorie di fila senza gol al passivo. All’andata finì 2-2, col Sanpaimola avanti 2-0 dopo 8’ e col Medicina a completare la rimonta all’85’. Nel bilancio degli scontri diretti, il Sanpaimola conduce con 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Massa Lombarda-Reno. Sono punti pesantissimi in chiave salvezza quelli in palio al ‘Dini e Salvalai’. I padroni di casa, che col successo di misura sul fanalino di coda Granamica hanno interrotto una serie di 3 ko di fila, sono al 13° posto, a quota 31, in piena zona playout, e guardano, appunto, gli avversari della Reno, che stanno un gradino sopra, fuori dalla bagarre, ma a sole 2 lunghezze. Anche l’undici di Sant’Alberto è annunciato in fiducia, reduce dal successo casalingo nello scontro diretto contro la Vis Novafeltria, che ha interrotto una striscia di 5 turni con un solo punto conquistato. All’andata finì 0-0.

Solarolo-Sant’Agostino. I padroni di casa stanno attraversando un momento d’oro (8 risultati utili di fila e una serie aperta di 4 vittorie consecutive). Con 36 punti in classifica, il margine sulla zona playout è di 5 lunghezze. Stanno peggio gli estensi che, con 31 punti, gravitano in zona playout, ma vengono anche da un successo e 2 pareggi di fila. All’andata il Sant’Agostino vinse 2-0.

Russi-Mezzolara. Al ‘Bucci’ arriva la nuova capolista, ma gli arancioni, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, sono annunciati in grande spolvero. Tra l’altro, la formazione di mister Ferrario è appena uscita dalla zona playout. Si preannuncia comunque un match dagli alti contenuti. All’andata, il Mezzolara vinse 4-0.

Vis Novafeltria-Faenza. È un crocevia per la salvezza, ovvero una sorta di spareggio anticipato. I manfredi, reduci dall’1-1 casalingo con la Sampierana, sono terzultimi, in zona playout, a quota 25, e non possono perdere contatto dal terzetto a quota 31 (se il distacco aumenta, svanisce il meccanismo del playout). La Vis però, penultima, insegue a quota 23, in zona retrocessione, e attende questo scontro diretto per il sorpasso. All’andata finì 1-1.