Eccellenza. Il Sansepolcro anticipa al sabato con il Pontevalleceppi in attesa della Coppa Italia

Dopo la sosta dell’altro ieri, il campionato del Sansepolcro riprenderà di sabato e non di domenica. È infatti ufficiale dalla tarda mattinata di ieri: la partita interna fra i bianconeri e il Pontevalleceppi, valevole per 23esima giornata dell’Eccellenza umbra, è stata anticipata di quasi 24 ore e si disputerà pertanto sabato prossimo, 1° marzo, sul rettangolo del Buitoni con inizio alle 15.15. Motivo? Prendersi semplicemente un giorno in più di recupero, in vista del match della Coppa Italia di categoria - andata dei quarti di finale della fase nazionale – che mercoledì 5 marzo vedrà di scena la squadra di Antonio Armillei contro la Sestese allo stadio "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino.

A sei giornate dal termine dell’Eccellenza toscana, i rossoblù allenati da Fabrizio Polloni (che militano nel girone A) hanno 16 lunghezze di ritardo dalla capolista Camaiore e domenica prossima c’è proprio Camaiore-Sestese; anche un pareggio sarà sufficiente alla formazione della Versilia per tornare in Serie D.

In casa Sansepolcro, persiste il dubbio legato all’esperto difensore centrale Stefano Tersini, fuori squadra da un mese abbondante a causa di un problema alla schiena; vedremo se la risonanza magnetica sarà in grado di sciogliere il punto interrogativo. Buone notizie, invece, sul conto di Diego Merciari, anche lui ai box ma per l’infortunio alla caviglia: il giovane esterno sinistro sta meglio e nel corso di questa settimana ricomincerà ad allenarsi.

Claudio Roselli