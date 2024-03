Eccellenza. Il Sant’Agostino si è sbloccato, riscossa del Masi

Dopo un digiuno di undici partite, il Sant’Agostino si è finalmente sbloccato. Della furia dei ramarri ne ha fatto le spese il Bentivoglio dell’ex Brito, peraltro a secco, il gol della bandiera è stato messo a segno dall’ex spallino Mantovani, ma il brasiliano ha giocato una bella partita, colpito un palo e una paratona di Costantino. "La vittoria è stata fortemente cercata e meritata – esprime la sua soddisfazione il direttore sportivo Marco Secchieroli – Perdurante l’assenza di Gherlinzoni, sono stati i nostri giovani a fare la differenza, vedi i gol di Ceneri, Roda e Matta, rispettivamente ragazzi del 2026, 2023 e 2022. Sugli scudi anche Eros Schiavon, che ha giocato una delle migliori partite da quando è a Sant’Agostino. Rispetto alla partita precedente avevamo più gamba e ci siamo giovati di una maggiore fisicità rispetto al Bentivoglio".

Di qui alla fine cosa vi proponete?

"Proveremo a inserirci nella lotta per i play off, siamo a 7 lunghezze dalla quinta in classifica, il Reno Sant’Alberto. Abbiamo avuto undici giornate storte, che ci sono costate care. Abbiamo lasciato per strada 7-8 punti, che ci avrebbero permesso di restare nel plotoncino delle migliori". Ha concesso il bis il Masi Torello Voghiera, che ha calato il tris in trasferta con il Diegaro, diretta concorrente per evitare i play out. "Vittoria largamente meritata. E’ vero che abbiamo beneficiato dalle tante assenze nella formazione cesenate, ma nessuno regala mai niente – dice il direttore generale Graziano Quarella – Abbiamo totalizzato 6 punti nelle due ultime giornate, ma non siamo ancora fuori pericolo, se il campionato finisse oggi saremmo retrocessi. Questo perché le concorrenti hanno ripreso a fare punti, vedi la Savignanese. E domani sera (a Santa Maria Codifiume) arriva la capolista Sasso Marconi. All’andata fu una batosta per 5-2, ma avevamo mezza squadra indisponibile".

f. v.