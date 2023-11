Eccellenza: il sasso marconi di malaguti aspetta la Vis Novafeltria. Medicina Fossatone e Granamica: è tempo di big match

Sarà il derby tra Medicina Fossatone e Granamica il match clou della quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza in programma oggi alle 14,30. I padroni di casa, guidati da Giangiacomo Geraci, sono terzi a quota 23 mentre gli ospiti allenati da Davide Marchini stanno stupendo tutti con il primo posto a 31. Spettatrice interessata della sfida sarà la seconda della classe Sasso Marconi (29): il team gialloblù di Fabio Malaguti se la vedrà tra le mura amiche con la Vis Novafeltria (12) e, in caso di successo, l’ambito primo posto nel girone B potrebbe trasformarsi in realtà.

Match interni per il Castenaso di Sergio Fancelli (21) e per il Bentivoglio di Marco Gelli (4): i primi se la vedranno con il Futball Cava Ronco (22) mentre i secondi, fanalino di coda del girone, ospiteranno il Massa Lombarda (16). Nel raggruppamento A, il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti (14) è atteso dal complicatissimo match sul campo della corazzata Nibbiano (24) mentre lo Zola Predosa di Nicola Zecchi (14) disputerà tra le mura amiche la delicata sfida salvezza contro la Fidentina (6).