Eccellenza, il Signa espugna il Faralli allo scadere. Fani perde la testa della classifica. La Castiglionese scivola al 90’

castiglionese

0

signa

1

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci, Castaldo (70’ Viciani), Minocci (80’ Imparato), Falomi, Ricci, Borghesi (70’ Tacchini). All. Fani.

SIGNA: Crisanto, Bianchi, Nencini S., Diegoli (80’ Coppola), Tempestini, Franzoni, Tempesti P., Capochiani (85’ Somfah Bwetaha), Tempesti L. (40’ Alesso), Sdaigui, Cellai (73’ Bezzini). All. Scardigli.

Arbitro: Solito di Piombino.

Rete: 90’ Bezzini.

CASTIGLION FIORENTINO – Scivola allo scadere perdendo la testa della classifica. Dopo quattro vittorie di fila si ferma la serie utile della squadra di Roberto Fani che adesso si attesta al secondo posto, a meno uno dal Siena, con un punto sul Foiano e quattro sul Terranuova Traiana. La partita si infiamma al 14’ quando la prima occasione dell’incontro capita sui piedi di Castaldo, dopo un tiro di Ricci, ma Crisanto è bravo nel disinnescare il pericolo. La partita di gioca soprattutto a centrocampo e per un nuovo sussulto è necessario attendere le battute finali del primo tempo con il Signa che colpisce una traversa al termine di un’azione rocambolesca. Si va quindi al riposo sul punteggio di 0-0. Prova ad alzare i giri la squadra di Fani nella ripresa. Ricci da buona posizione manca il bersaglio, facendo sobbalzare i tifosi viola presenti in buon numero sui gradoni del Faralli. Insiste la Castiglionese, ma la difesa del Signa tiene botta. Ci prova quindi Kameni all’87’ dalla distanza senza però inquadrare la porta.

La partita sembra ormai incanalarsi verso il pareggio a reti bianche che per i padrnoci di casa vorrebbe dire comunque primato in classifica insieme al Siena quando arriva la doccia fredda. È il 90 esatto quando Bezzini risolve un’azione confusa nel cuore dell’area viola regalando ai suoi tre punti pesantissimi che producono un balzo in avanti sul trenino playoff. Per la Castiglionese i cinque minuti di recupero non bastano per trovare il gol del possibile pareggio. Termina con una sconfitta il confronto del Faralli. I viola domenica sono chiamati a tornare in corsa andando a far visita alla Baldaccio Bruni, altra formazione aretina che sta vivendo un buon momento.