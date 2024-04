Eccellenza: il team di marchini ospita la Vis Novafeltria e spera. Il Sasso Marconi di Malaguti a un passo dalla grande festa

Terzultima giornata di campionato oggi, alle 15,30, per l’Eccellenza. Nel girone B, la capolista Sasso Marconi ha il destino tra le proprie mani visti i cinque punti di vantaggio sul Granamica. La prima della classe guidata da Fabio Malaguti se la vedrà tra le mura amiche contro il Russi. Match interno anche per il team di Minerbio allenato da Davide Marchini che, a domicilio, ospiterà la Vis Novafeltria. Sfide esterne, invece, per Medicina Fossatone e Castenaso: la formazione di Lorenzo Mezzetti si gioca una buona fetta di accesso ai playoff sul campo della quarta Gambettola, più avanti di cinque punti. Il team di Sergio Fancelli sarà invece di scena a Sant’Agostino. Impegno casalingo, infine, per il Bentivoglio di Marco Gelli che, già retrocesso, se la vedrà con il Pietracuta. Nel girone A, entrambe le bolognesi che vi militano giocheranno in trasferta: lo Zola Predosa di Enrico Frigieri, ad un passo dalla salvezza, farà visita al Real Formigine mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti, sull’orlo del baratro, sarà di scena a Rolo con un solo risultato a disposizione per cercare di mantenere vive le speranze.