Eccellenza. Il tecnico Ciccioli: : "Sangiustese Vp, ritmo troppo basso»

Settima sconfitta per la Sangiustese Vp scivolata all’ultimo posto del campionato di Eccellenza dove ci sono anche Azzurra Colli e Monturano Campiglione. I numeri fotografano il negativo inizio di stagione della formazione rossoblù che sette giorni fa ha cambiato guida tecnica esonerando Dario Bolzan e affidando al momento la squadra a Massimo Ciccioli, tecnico della Juniores, dopo avere provato inutilmente di riportare a casa Luigi Giandomenico, da inizio stagione alla Fermana Primavera. In 12 gare i rossoblù hanno vinto una sola partita, pareggiate quattro e perse sette; la squadra ha segnato 6 gol e subiti 14. "La partita contro l’Urbania – ribadisce Ciccioli – è prima di tutto negativa per il risultato. Eppure eravamo partiti tenendo bene il campo nei primi 20 minuti e imprimendo, tra l’altro, anche un buon ritmo. Poi però siamo calati e tenuto un ritmo troppo basso". Nella ripresa gli avversari hanno raddoppiato e la strada si è fatta ancora più in salita. "Tutto diventa più complicato – conclude Ciccioli – quando le cose non vanno per il verso giusto". Adesso c’è il mercato e la società potrebbe apportare alcuni correttivi per provare a risalire la corrente. Sono giorni di novità un po’ per tutti. La Santegidiese sta corteggiando Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese dove sta trovando poco spazio. Il Camerino, in Prima categoria, ha comunicato che è stato interrotto consensualmente il rapporto con il calciatore Roberto Bergamini e la Folgore Castelraimondo ha ceduto in prestito Alessandro Granuli alla Sefrense. In Promozione il Rapagnano ha sollevato Andrea Silenzi da allenatore e il suo posto è stato preso da Graziano Garagliano.