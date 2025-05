Eccellenza, il tecnico confermato all’antella ritroverà gli azzurri nel prossimo campionato. Iacobelli: "La Sangio ancora nel cuore: non mi aspettavo la retrocessione»

SAN GIOVANNI

Agostino Iacobelli, nel suo piccolo, la Sangiovannese ce l’ha sempre nel cuore per i suoi quasi tre anni di militanza sulla panchina azzurra. Peraltro è stato l’allenatore più longevo della dirigenza targata Giovanni Serafini: "Diciamo che ho stabilito questo record, peccato per com’è andata l’ultima mia stagione ma al netto dei risultati io l’azzurro lo porto sempre nel cuore". Incredibile, secondo lui, la retrocessione nei campionati regionali del Marzocco: "È un qualcosa che non mi sarei mai aspettato vista la rosa e il valore di altre squadre che, almeno sulla carta, erano inferiori alla Sangiovannese. Ma questo è un giochino dove lo spirito di gruppo e la voglia di prevalere sull’avversario può essere più decisiva di un bel curriculum calcistico. Prendi l’esempio del Terranuova Traiana, una squadra che sicuramente aveva meno qualità di altre ma che alla fine con grande merito è rimasta in categoria".

Le strade tra lui e la Sangio si incontreranno di nuovo, dopo la salvezza ottenuta ai play-out è stato riconfermato alla guida dell’Antella che partirà con ambizioni di vertice: "La società per quest’anno vuole entrare nei primi cinque, stiamo allestendo a mio modo di vedere una buona rosa. Mai come quest’anno sarà un campionato competitivo, sulla carta ci sono al momento quattro-cinque squadre che vogliono puntare alla vittoria del campionato e per chi magari parte con obiettivi di vertice non sarà facile".

Massimo Bagiardi