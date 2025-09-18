Eccellenza: il tecnico dell’Antella domenica sarà di scena al Fedini per affrontare gli azzurri. "Abbiamo entrambe voglia di riscatto. Tornare mi dà sempre belle emozioni». L’ex Iacobelli ritrova la Sangio: "Un’esperienza unica»

SAN GIOVANNIPer la terza volta Agostino Iacobelli farà ritorno al Fedini da avversario. Oltre a lui anche il ds Del Grosso e i calciatori Keqi e Rontini. Dopo le esperienze con Pianese, Aglianese e Cenaia, questa domenica guiderà l’Antella nella sfida contro la Sangiovannese. Negli ultimi due precedenti in ordine temporale, con Aglianese e Cenaia, è sempre uscito sconfitto: "Quando torno è sempre un piacere, ma ultimamente al triplice fischio le soddisfazioni sono state poche". Oggi il tecnico campano ma aretino d’adozione da una vita ha sposato con entusiasmo la causa dell’Antella, con l’obiettivo dichiarato di lottare fino all’ultima giornata per la promozione in Serie D: "Mi hanno chiesto di fare un buon campionato. Credo che mai come quest’anno l’Eccellenza sia stata così competitiva. Uscire da questa categoria è difficilissimo, il livello si è alzato molto. Ho un’ottima rosa, ma lo stesso si può dire di tante avversarie. Le cosiddette squadre materasso ormai sono pochissime".

L’Antella, come la Sangiovannese, arriva al match dopo una sconfitta, maturata contro la Baldaccio Bruni: "È stata una classica domenica storta – spiega Iacobelli – abbiamo sbagliato un rigore nel momento più importante e sprecato altre occasioni. Loro hanno cambiato atteggiamento tattico in corsa e questo ci ha messo in difficoltà. Avremmo meritato almeno un punto". Sulla sfida del Fedini, l’allenatore prevede una gara equilibrata e molto sentita sul piano prettamente emotivo:" Quando sei reduce da una sconfitta restano sempre delle scorie, soprattutto se arriva al debutto in campionato. Sarà dura per entrambe, perché sia noi che la Sangiovannese vogliamo riscattarci. Di sicuro non vedremo la stessa Sangiovannese di Grassina".

Per Iacobelli, che a San Giovanni ha allenato per quasi tre stagioni, il ritorno è sempre speciale: "Questa è una piazza che poco c’entra con la serie D, figuriamoci con le categorie inferiori. Non dico le cose per compiacere nessuno, ma San Giovanni ce l’ho e ce l’avrò sempre nel cuore. Domenica sarò l’allenatore dell’Antella e cercherò di portare via punti, ma tornare su questo campo mi dà sempre un pizzico di emozione".

Massimo Bagiardi